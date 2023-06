Ieri sera, è calato il sipario su una Serie A che passerà agli annali come anomala e non solo perché spezzata in due dal Mondiale in Qatar: per la prima volta dalla stagione 1984-1985, infatti, né Inter, né Juventus né Milan hanno chiuso nelle prime due posizioni in classifica. In quell'occasione, ricorda la Gazzetta dello Sport, il Verona di Osvaldo Bagnoli vinse lo scudetto davanti al Torino.