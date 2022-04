La partita contro la Juventus in trasferta, per un allenatore dell'Inter, spesso rivela più di quanto poi non dica il risultato finale. E allora la Gazzetta dello Sport sottolinea l'importanza dei 90 minuti di oggi per l'attuale tecnico nerazzurro: "Simone Inzaghi affronta questo suo primo viaggio sentimentale da nerazzurro allo Stadium con l’animo di chi cammina pericolosamente sul bordo: lui qui non si gioca solo lo scudetto e il lieto fine stagionale, ma pure un pezzo di futuro, suo e del club - si legge -. Insomma, il momento è così delicato da imporre una sterzata decisa: in attesa di quella in campo, Simone l’ha data a parole. Quelle studiate per la conferenza di vigilia sono state più spigolose del solito, come se l’allenatore abbia voluto impugnare spada e scudo dopo mesi ecumenici".