Focus sulle big che tornano in campo sulla Gazzetta dello Sport. Per quanto riguarda l'Inter, oggi è Inzaghi a poter essere più sereno guardando il reparto offensivo e, in generale, all'infermeria. A parte Zielinski da valutare e Barella-Buchanan appena recuperati, per il resto gruppo al gran completo per i campioni d'Italia.

Anche l’interista più in ritardo in questo avvio (Mkhitaryan) sta crescendo e le nazionali hanno restituito giocatori dal sorriso largo: Arnautovic (2 gol), Frattesi, Dimarco… Come ricorda la rosea, proprio contro la Roma, nel campionato scorso Thuram segnò il gol partita a San Siro e determinò il ribaltone dell’Olimpico con la rete del 2-2 e l’autogol imposto ad Angeliño. Il francese resta una certezza anche in questa stagione, anzi: è ulterirmoente cresciuto come testimoniano i 7 gol in 7 partite in questa Serie A.

Con la Francia solo scampoli di gara con il Belgio dopo il duro colpo alla caviglia subito con il Torino prima della sosta, quindi è anche "riposato". Tutti crescono, ma Thuram resta il punto di riferimento di Inzaghi.