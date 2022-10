In virtù degli ultimi risultati maturati tra campionato e Champions, Simone Inzaghi, spiega la Gazzetta dello Sport, si sente di nuovo solido al timone della sua squadra, convinto di potersi rilanciare nella corsa scudetto: "Siamo in ritardo in classifica, ma ci sono tante partite davanti a noi", ha dichiarato ieri in conferenza stampa il tecnico nerazzurro, predicando ottimismo dopo il 2-0 rifilato alla Salernitana. La sua attenzione, anche nel momento più buio della sua gestione, è sempre andato al campo, non a ciò che veniva detto o scritto fuori dalle mura di Appiano Gentile: "Io riesco a distinguere le critiche, quelle mosse nel modo giusto e quelle consigliate da altri. Non mi ha dato fastidio nulla, sono sempre stato focalizzato sulla mia squadra che so ciò che ha vinto in questi mesi con me. Nel calcio si è giudicati ogni domenica e l’Inter non poteva fare 4 sconfitte in 8 partite. Ora, però, guardo il campo e vedo i ragazzi che si aiutano: è questo l’aspetto più positivo. Per quanto mi riguarda, ho sempre cercato di lavorare e restare sereno nonostante le pressioni", ha aggiunto.