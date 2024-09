I 19 punti di distacco dello scorso campionato sono ancora freschi e il gap tra Inter e Milan non pare essere stato colmato con un'estate di mercato. Una sessione che ha consolidato le certezze nerazzurre e invece, nonostante i tanti cambiamenti in campo e in panchina, acuito i disagi rossoneri.

L'obiettivo dell'Inter - come specifica la Gazzetta dello Sport - è quello di staccare subito i cugini e il derby è una ghiotta occasione per portarsi dall'attuale +5 a +8. Ma prima ci saranno da affrontare Monza e Venezia. In una certa misura, potrebbe ripetersi quanto accaduto nel 2019, con l'Inter di Conte vittoriosa nel derby alla quarta sul Milan di Giampaolo e già a +9.

Dopo un avvio faticoso a Genova, Inzaghi ha ritrovato il passo dell'anno scorso e ha subito ricordato a tutti chi è la squadra da battere. Impressionante la dimostrazione di forza contro l'Atalanta. Ora ci sarà da gestire i rientri dei nazionali e prepararsi al meglio per il 22 settembre. I nerazzurri arrivano da 6 vittorie di fila tra il gennaio 2023 e l'aprile 2024: un primato nella storia delle stracittadine.