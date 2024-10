"Per carità, lasciamo stare Halloween e le streghe anche se alla fine del primo tempo l’Inter pareva quasi abbandonata all’idea di spaventarsi, incapace di tenere il passo del Napoli e di dimenticare il pareggio con la Juventus". La Gazzetta dello Sport commenta il successo netto dell'Inter al Castellani. Tre punti arrivati comunque non senza sudare.

Come sottolinea la rosea, Simone Inzaghi si prende quel che aveva chiesto a questa trasferta: la vittoria, ossia il modo migliore per avvicinarsi alla sfida con il Napoli di Conte del prossimo 10 novembre. Ma per ottenere risposte più concrete sarà bene ripassare più avanti: ad esempio, la cattiveria. Oppure la fase difensiva, di fronte a un Empoli praticamente nullo dalle parti di Sommer.