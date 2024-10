L'Inter intende riprendere la via smarrita, quella della solidità. Oggi si riparte da Empoli: al Castellani, Inzaghi chiede ai suoi una svolta definitiva. Riprendere le buone abitudini difensive, con ferocia e voglia di non subire gol innanzitutto. E allora ieri, per mezzora, tutti davanti allo schermo per riguardare gli errori banali che sono costati 4 gol contro la Juve.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, parole secche, ferme quelle del tecnico nerazzurro ieri alla squadra: la rabbia è ancora tanta per gli ennesimi punti gettati al vento in questo inizio di campionato. Rispetto all’anno scorso c’è tempo e spazio per recuperare. Ma i numeri inchiodano la fase difensiva: si è passati da 22 punti con soli 5 reti incassate a 18 con 13 palloni finiti in fondo alla porta di Sommer.

La rosea racconta la lezione di Inzaghi: nella terza rete subita dai bianconeri bastava far fallo al momento opportuno, mentre nel 4-4 il tecnico ha mostrato errori di posizionamento dei centrali. In video pure altri sbagli sparsi in pressing o in uscita che hanno portato a “scollegare” i reparti, ma alla stessa maniera lo staff ha distribuito qualche meritata carezza: è stata apprezzata la produzione offensiva. Ma solo difendendo bene e di squadra si può tornare a sorridere.