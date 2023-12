In quest'ultima fetta di anno, l'Inter non è stata quella del "lato A", come sottolinea la Gazzetta dello Sport. Ma Inzaghi può consolarsi guardando al 2024: il tecnico nerazzurro ritroverà il suo principale guerriero, capitan Lautaro, e con lui pure Dimarco a sinistra, gli strappi a destra di Dumfries e le certezze difensive di Pavard, ieri in panchina per scelta dopo la lunga assenza e la condizione ottima di Bisseck.

"Le assenze non devono essere un alibi. Senza di loro contro il Lecce abbiamo fatto benissimo poi abbiamo affrontato una squadra in salute", ha commentato Inzaghi che scansa qualsiasi tipo di alibi. Ma è chiaro che nel lungo periodo assenze così pesano.