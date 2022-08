Dopo la sgambata di ieri con la Pergolettese, all'Inter resta un ultimo appuntamento prima dell'inizio del campionato. Sabato, a Pescara, in programma l'amichevole con il Villarreal (ore 20.30). "Una prova generale da vivere con l’intensità della gara vera, perché il Lecce si avvicina e Simone non vuole brutte sorprese - spiega la Gazzetta dello Sport -. Previsto sold-out. Non male per essere solo calcio d’estate".