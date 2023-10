Simone Inzaghi è il terzo tecnico nella storia dell'Inter per percentuale di vittorie in tutte le competizioni: un risultato ottenuto grazie anche all'ultimo successo, quello sul Benfica in Champions. "In vetta c’è la coppia Mauro-Resegotti: con il 73,91% i due vinsero il secondo scudetto nerazzurri. La piazza d’onore è di Leonardo: nella stagione post Triplete chiuse con il 65,62%. Inzaghi è ora terzo al 64,41%. Ma ha ancora margini per crescere e migliorare: in fondo, il secondo posto è a un passo...", si legge oggi sulla Gazzetta dello Sport.