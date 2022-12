Secondo la Gazzetta dello Sport, in vista del ritorno in campo, Simone Inzaghi ha in mente una novità tattica: il doppio regista. Una mossa favorita chiaramente dal ritorno di Marcelo Brozovic. "Hakan Calhanoglu è stata l’arma della riscossa nerazzurra: nel momento più delicato, col rischio eliminazione Champions, il turco ha preso per mano la squadra e l’ha portata su un nuovo livello.