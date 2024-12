Considerando l'assenza di Pavard e quella di Acerbi, per Inzaghi vale tanto il recupero di Carlos Augusto, che garantisce al tecnico nerazzurro maggiori possibilità di scelta in difesa in vista del match di domani con il Parma.

Secondo la Gazzetta dello Sport, quanto accaduto a Firenze, con una gara di fatto non giocata, spingerà Inzaghi a non variare troppo la formazione del Franchi: probabile che in campo scendano gli stessi undici che avevano iniziato la partita di domenica scorsa. Il dubbio è legato alla fascia destra: Dumfries è favorito su Darmian.