Il lavoro duro alla Pinetina inizia a dare i frutti sperati e così Davide Frattesi ha offerto le risposte richieste in particolare da Simone Inzaghi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l'ex Sassuolo si sta completando proprio grazie agli insegnamenti del tecnico, che crede tantissimo nelle sue qualità e sa bene che crescendo potrebbe diventare un perno inamovibile dell'Inter del futuro.

Frattesi era visto come quello in grado di risolvere le partite entrando dalla panchina, ma a Udine ha dato dimostrazione di poter incidere eccome anche partendo dal 1'. Una prova totale in un pomeriggio delicato visto il ko nel derby. E Inzaghi ha avuto indietro tantissimo dal suo numero 16, non solo il gol in apertura.

Davide ha fatto alcuni lanci di destro, un suggerimento di sinistro molto preciso per Lautaro, ha lottato e sbagliato poco: appena 3 palle perse (Mkhitaryan 7, Calhanoglu 8) e 2 passaggi errati (4 l’armeno, 8 il turco), sottolinea la Gazzetta. Sostanza a tutto campo, non solo bagliori in avanti. Tutti contenti.