Massimiliano Allegri per prendersi una bella rivincita, Simone Inzaghi per esorcizzare un tabù. Secondo la Gazzetta dello Sport, il confronto tra Juve e Inter di domenica prossima sarà probabilmente l'antipasto del duello scudetto che durerà fino a fine campionato. Uno scudetto che, appunto, per il tecnico nerazzurro vorrebbe dire sfatare un tabù considerando il titolo sfiorato al primo anno di Inter e poi quello mai davvero avvicinato l'anno passato.

Inzaghi non è più in discussione come in passato anche, se non soprattutto, alla cavalcata Champions. Ma il tricolore resta il primo obiettivo, la seconda stella, ancora da agguantare.