Nella serata di Cagliari, finalmente, Lautaro Martinez ha ritrovato la rete e rotto la maledizione del digiuno da gol. Una rete che nella mente del Toro "ha avuto l'effetto di un tranquillante, ma è diventato subito dopo un ricostituente" scrive La Gazzetta dello Sport. Soprattutto in vista della Supercoppa Italiana che è rappresenta un trofeo al quale l'argentino è abbastanza affezionato: è stato lui, non a caso, a decidere l'ultima finale di Riad contro il Napoli. Quello era il suo terzo gol nella competizione, dove l'ha sempre messa dentro: Lautaro aveva colpito la Juventus in quella della stagione 2021/22 a San Siro con il rigore che aveva sbloccato il match, mentre annata successiva in Arabia aveva completato il tris che aveva steso il Milan.

Nella classifica dei marcatori di Supercoppa davanti a Lautaro c'è Paulo Dybala, (quattro gol in sei partecipazioni), seguito appunto dal Toro che è in compagnia di Del Piero, Samuel Eto'o, Andriy Shevchenko e Carlos Tevez.