A che punto è la seconda Inter di Simone Inzaghi? "L’impressione è che sia “stordita” - scrive la Gazzetta dello Sport -. Tutti pregustavano lo squadrone, si aspettavano Dybala e Bremer , ma l’uno e l’altro si sono trasferiti altrove. L’ambiente, dentro e fuori Appiano Gentile, ha sofferto un contraccolpo e oggi si interroga di nuovo sulle possibilità del club. Un brusco ritorno alla realtà finanziaria , però il gruppo conserva un notevole valore di fondo, la competitività per lo scudetto non è in discussione, sempre che si resti così, con Skriniar e Dumfries , altrimenti bisognerebbe rifare le valutazioni".

La rosea sottolinea come anche l'amichevole di Lens abbia chiarito le gerarchie in attacco: Lukaku e Lautaro sono una cosa, Dzeko e Correa un'altra. Il problema nasce a sinistra: via Perisic, Gosens sta faticando a tornare quello di Bergamo. Mentre in difesa tutto passa dal futuro di Skriniar.