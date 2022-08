Il ko contro il Villarreal ha messo in luce il problema difensivo dell'Inter, da rivedere dal punto di vista tattico in funzione dell'esordio in campionato in quel di Lecce. E chissà che le prestazioni negative del reparto arretrato possano rendere più urgente la ricerca di un altro difensore centrale, ipotizza La Gazzetta dello Sport. "Senza cessioni non c’è budget - ricorda il quotidiano -. E non è detto ci sia anche a fronte degli addii di Pinamonti e Casadei, già imbastiti e ancora da confezionare per bene. Serve il via libera della proprietà a un investimento, anche fosse contenuto. Altrimenti, Inzaghi dovrà “accontentarsi” di un prestito o giù di lì. Ed ecco perché in quel caso sarebbe difficile dire no al nome che ha fatto il tecnico stesso, l’Acerbi che tanto bene conosce dai tempi della Lazio", si legge.