Con la qualificazione alla finale di Coppa Italia di Roma del 24 maggio, l’Inter si è già assicurata un posto nella prossima Supercoppa italiana in Arabia Saudita, che vedrà il battesimo della nuova formula allargata a quattro squadre. Lo conferma oggi la Gazzetta dello Sport. Il nuovo format prevede la partecipazione delle prime due in campionato più le due finaliste di Coppa Italia: "I nerazzurri raggiungono così il Napoli, che in attesa di festeggiare lo scudetto è già sicuro almeno del secondo posto...", si legge.