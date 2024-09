La Gazzetta dello Sport ne è convinta: pur senza sbandierarlo, mordendosi sempre le labbra per la prudenza, l’Europa è un obiettivo condiviso da tutti. Dai nuovi proprietari di Oaktree alla squadra che non ha dimenticato la finale persa di Istanbul.

Quel ko brucia ancora, ma ha significato anche tanto per quanto riguarda la consapevolezza generale. E la rabbia per i rigori di Madrid è ancora tanta perché lo scorso anno c'era la convinzione di fare molta più strada in Europa. Però era mancato qualcosa: un gap che si spera sia stato colmato da un mercato chirurgico con gli innesti di Taremi e Zielinski in particolare. E poi c’è pure un Frattesi più cresciuto. Anche per questo la Champions non è utopia.