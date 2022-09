Come accade spesso dopo le débâcle dell'Inter, Samir Handanovic ci ha messo la faccia andando davanti alle telecamere per spiegare le ragioni dell'ennesimo crollo stagionale. Un'occasione che il capitano nerazzurro ha sfruttato per chiarire un altro punto legato al suo ruolo in squadra, che da qualche settimana non lo vede più titolarissimo intoccabile vista l'alternanza con Onana: "Io non sono un problema dell’Inter, io posso essere una soluzione - ha detto a Sky lo sloveno -. Do il massimo anche quando giocano gli altri, non sono lì a gufare ma tifo il mio compagno che gioca". Una frase che la Gazzetta dello Sport definisce sibillina: "che il portiere abbia voluto mandare qualche messaggio?", si domandano i colleghi.