Inter-Juve anche sul mercato. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, nerazzurri e bianconeri hanno alcune strategie comuni su alcuni obiettivi di mercato in vista della prossima stagione e potrebbero ripetersi duelli in stile Bremer.

"La sfida potrebbe ripetersi nella prossima sessione di mercato, soprattutto su due nomi: il portiere dell'Empoli Guglielmo Vicario e il difensore dell'Atalanta Giorgio Scalvini. Italiani in rampa di lancio - si legge -. Il primo è visto come il possibile sostituto in caso di addio di Onana (da una parte) e Szczesny (dall'altra). Il secondo come il futuro della difesa della Nazionale e, quindi, talento ambito da tutte le big della Serie A". Non solo: sul taccuino dei due club resta anche Gianluca Scamacca, voglioso di tornare in Serie A dopo un anno buio al West Ham: qui molto dipenderà dal futuro di Lukaku e Vlahovic.