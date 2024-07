Dopo aver affrontato il Lugano, domani l'Inter è attesa dal secondo test del pre campionato contro la Pergolettese. Il test, in programma alle 18.30 e trasmesso in diretta sui canali ufficiali del club (sito, canale Youtube e app), dovrebbe coincidere anche con la prima uscita nerazzurra di Piotr Zielinski. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, la prossima amichevole sarà anche l'occasione per vedere il polacco all'opera con la sua nuova squadra per qualche minuto.