Un'Inter diversa quella vista ieri contro l'Arsenal. Un'Inter inedita, almeno da quando Inzaghi è sulla panchina nerazzurra: pochi fronzoli, tanta sostanza e tanta difesa. Un numero su tutti: porta imbattuta nelle prime quattro gare di Champions, tra le quali la trasferta col City e il match di ieri con i Gunners.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, ieri l’ultra-difesa è stata costretta dalle circostanze, ma c’era tutt’altra attitudine rispetto a quella della Serie A. Imparagonabile gli ultimi minuti di domenica scorsa con il Venezia. E allora Inzaghi si gode un Bisseck e un De Vrij in versione baluardi. E pensare che il tedesco, come rivelato poi dall'allenatore interista e dallo stesso difensore, ha giocato anche stringendo i denti per un problema al fianco.