" Simone Inzaghi è felice come una Pasqua". Comincia con un gioco di parole il pezzo di analisi de La Gazzetta dello Sport dopo la vittoria dell'Inter e La Spezia, la terza consecutiva come non succedeva dal girone d’andata. E così facendo prosegue il derby a distanza con il Milan , avversario martedì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia.

"Il Milan ha vinto e mantenuto il comando virtuale, con una partita in più, ma gli statistici ricordano che quando l’Inter è arrivata ad almeno 69 punti alla 32a giornata, ha sempre vinto lo scudetto: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2020-21. Per tutte queste ragioni Inzaghi è felice come una Pasqua. E per un’altra, ancora più gradita: ha ritrovato Lautaro Martinez" sottolinea la rosea.