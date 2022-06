Manca solo l’ufficialità, ma ormai è tutto fatto per l’arrivo al Monza di Andrea Ranocchia. L'ex difensore dell'Inter si trasferisce in Brianza a parametro zero: ora sosterrà martedì le visite mediche prima di firmare un biennale con i biancorossi. "In questo scenario le ambizioni di Silvio Berlusconi hanno fatto la differenza, con Ranocchia che ha fortemente voluto il Monza, rinunciando ai soldi del Qatar, ed in particolare alla proposta di Andrea Stramaccioni, tecnico dell’Al Gharafa", racconta La Gazzetta dello Sport.