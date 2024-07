Il valore del cartellino di Albert Gudmundsson è di 30-35 milioni cash. E una contropartita tecnica sarebbe inserita nell'operazione solo in caso di profili già promossi dal Genoa.

Questo quanto ribadisce oggi la Gazzetta dello Sport, confermando l'interesse anche della Fiorentina per l'islandese che tanto piace all'Inter. Nelle prossime ore Gud tornerà a Genova per dare il via alla preparazione in vista della prossima stagione, poi partirà con il resto della squadra per il ritiro di Moena. A pesare - secondo la Gazzetta - sarà la volontà dell'attaccante, a cui piacerebbe misurarsi in un palcoscenico prestigioso come quello della Champions League. Non a caso ha già declinato le offerte dall'Arabia e da un club inglese che non parteciperà alla massima competizione europea per club. motivo per cui nei mesi scorsi aveva risposto