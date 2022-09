Il derby di Milano non è finito al triplice fischio di Daniele Chiffi. Nessuna sorpresa, gli strascichi dopo una partita così tesa sono inevitabili, come le polemiche arbitrali sollevate dai tifosi interisti per l'atteggiamento anti-sportivo di Sandro Tonali: al minuto 77, hanno fatto notare in tanti sui social, il centrocampista del Milan ha lanciato un secondo pallone in campo - sulla fascia, lontano dal gioco - mentre Hakan Calhanoglu stava preparando l'azione della conclusione poi parata miracolosamente al sette da Mike Maignan.