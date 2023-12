"Sarà la prima della Scala appena passata o il motivetto della Champions che si ascolta già in lontananza, ma nell’aria c’è musica. E l’Inter per una sera in più ha suonato da orchestra. Una vera, magnifica orchestra". Così la Gazzetta dello Sport all'indomani del 4-0 "sinfonico" all'Udinese. Un'orchestra, appunto, che suona su uno spartito noto, efficace e di rara bellezza.

Dirige Hakan Calhanoglu, che continua nella sua stagione da vero "maestro". Dopo il destro spacca-Napoli, riecco il rigore chirurgico, ormai specialità della casa. Il turco è il direttore d'orchestra che vuole guidare l'Inter anche in Champions contro la Real Sociedad per la conquista del primo posto nel girone.