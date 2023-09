Il gol di Brais Mendez al 3’45” è il più veloce subito dall’Inter in una partita di Champions League da quello incassato contro il Manchester United, l’11 marzo 2009. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, in quella gara - ritorno degli ottavi di finale - dopo 3 minuti e 27 secondi arrivò il sigillo di Vidic. "Due dei quattro gol più veloci subiti dall’Inter in Champions sono arrivati contro squadre spagnole: quello con la Real Sociedad al 3’45” e la rete contro il Villarreal, il 29 marzo 2006, di Forlan, dopo soltanto 45” dall’inizio".