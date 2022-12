Zlatko Dalic non cambia la Croazia: secondo le indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, per l'ottavo di finale del Mondiale contro il Giappone scenderà in campo lo stesso 11 che ha affrontato Canada e Belgio. D'altronde, il ct dei vicecampioni del mondo è quello che in Qatar ha impiegato meno giocatori n assoluto, soltanto sedici, nonostante la rosa allargata a 26. Mai un turnover spinto, anche perché la Croazia si è giocata la qualificazione alla fase a eliminazione diretta fino all'ultimo secondo della terza gara del girone. Tutto confermato, quindi, compreso Marcelo Brozovic in regia, ai lati del quale agiranno l'eterno Luka Modric e Mateo Kovacic.