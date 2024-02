E' il giocatore più pagato dell'ultimo mercato estivo, eppure era ieri alla terza presenza da titolare in campionato, Davide Frattesi, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, sembra un titolarissimo a vederlo rombare come ha fatto al Via del Mare. Invece ha accettato una stagione alle spalle dei titolari e quando entra non abbassa mai l'intensità.

A Lecce, in due minuti, ha firmato gol e assist per la seconda volta in una gara dopo quella col Sassuolo contro la Fiorentina nel dicembre 2021. Il quinto centro in stagione ne fa il più prolifico della squadra dopo Lautaro, Thuram e il rigorista Calhanoglu, davanti ad Arnautovic e alle mezzali titolari Mkhitaryan e Barella. La parola “riserva” inizia a stare strettina.