Ecco la continuità tanto attesa: Davide Frattesi ancora titolare. Con la Roma, per la verità, l'ex Sassuolo era partito dalla panchina, complici anche le fatiche con la nazionale, ma poi era entrato dopo appena 12 minuti per il ko di Calhanoglu.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il centrocampista nerazzurro sta ottenendo proprio quello che cercava: maggior minutaggio rispetto all'anno scorso. Mettendo nel calderone anche la sfida con la Roma giocata di fatto per intero, per Davide oggi sarebbe la sesta di fila da protagonista nelle ultime sette: è una rarità a cui non era abituato nella stagione della seconda stella, ma questo 2024-25 è già diverso per molti dettagli in casa dei campioni. Prima dell’ultimo successo contro i giallorossi, in A era stato titolare anche con Udinese e Torino, mentre, come consuetudine durante la sosta, è sempre partito dall’inizio in Nazionale, sia col Belgio che con Israele.

La sfida, ora, è quella di mantenere questa centralità anche quando la mediana tornerà ad essere affollata.