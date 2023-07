La Gazzetta dello Sport ricostruisce la posizione del Milan, battuto dall'Inter anche su Frattesi dopo Thuram. Secondo la rosea, dopo il vertice col Sassuolo, i dirigenti milanisti hanno valutato eccessive le richieste neroverdi per il centrocampista della Nazionale di Mancini. "Ieri l’a.d. del Milan Giorgio Furlani, quello del Sassuolo Giovanni Carnevali e Giuseppe Riso, procuratore

di Frattesi, si sono incontrati al 'Consolare', ristorante di Brera, nel cuore di Milano. Sul menu di giornata del pranzo, organizzato da Riso (agente anche di Tonali), un solo piatto: il futuro di Frattesi.

Gli ingredienti erano noti: Davide era uno dei nomi sulla lista rossonera dei rinforzi a centrocampo ma non l’unico, il Sassuolo chiedeva una somma superiore ai 30 milioni e il Milan non era disposto a fare follie né a partecipare ad aste per un giocatore che ingolosiva mezza Serie A. I punti di vista sono stati ribaditi: Furlani ha sondato il terreno per una eventuale negoziazione premettendo che la valutazione del Sassuolo era ritenuta eccessiva, Carnevali ha ribadito che le richieste del suo club non sarebbero cambiate. Un confronto che, di fatto, non ha prodotto nessuna vera offerta da parte del Milan". L'Inter era già troppo avanti e Frattesi sarà nerazzurro.