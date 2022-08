"Julian Nagelsmann ha perso il primato di allenatore più giovane della Bundesliga - ricorda la Rosea - ma rimane l’emblema della nuova generazione tedesca, e non solo perché ha già vinto un campionato e siede su una delle più prestigiose panchine del mondo". Proprio i bavaresi, quando decisero di puntare su di lui calcolarono il rischio, "continuando l’alternanza di innovazione e conservatorismo". All'epoca del suo arrivo "era in atto anche un ricambio generazionale nella dirigenza e l’azzardo in panchina seguiva questa politica". Al Bayern si può crescere facendo esperienza e vincendo allo stesso tempo, motivo per il quale qualche errore del passato gli è stato concesso e perdonato. Adesso però il Bayern che si sta delineando, orfano di Lewandowski, "è più figlio di Nagelsmann, esalta la sua personalità".