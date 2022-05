Ci sono ancora due dubbi di formazione per quanto riguarda l'Inter anti-Empoli che stasera scenderà in campo alle 18.45 a San Siro. Secondo la Gazzetta dello Sport i nodi da sciogliere riguardano difesa e attacco, mentre per il centrocampo tutto è già deciso con i rientri di Dumfries e Calhanoglu. Inzaghi deve scegliere uno tra Dimarco e D'Ambrosio per sopperire all'assenza di Bastoni. In attacco, invece, il dubbio è tra Dzeko e Correa. L'ex Hellas e il bosniaco - secondo la rosea - partono in vantaggio sulla concorrenza.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.