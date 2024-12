La Gazzetta dello Sport si interroga oggi sul futuro dei giocatori che si avvicinano alla scadenza del contratto, analizzando ovviamente anche la situazione di Gianluigi Donnarumma. In caso di addio al PSG, dove guadagna 11 milioni a stagione, dove potrebbe andare il portiere della Nazionale? Per la rosea è da escludere un ritorno al Milan, mentre l'ipotesi Inter viene definita difficile perché i nerazzurri lasceranno andare Sommer (in scadenza nel 2026) e hanno investito su Martinez, pagato 15 milioni compresi i bonus. Più probabile l'ipotesi estera, con Manchester City e Real Madrid che nel 2026 potrebbero salutare Ederson e Courtois.