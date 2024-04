Federico Dimarco è interista da sempre, ha il nerazzurro dentro. Ed è nel club fin da piccolino. Ovvio che il suo derby sarà speciale.

Dimarco si è imposto a grandissimi livelli dopo una lunghissima gavetta che l'ha ricondotto alla base dopo un ampio girovagare tra Italia ed Europa. In palio oggi ci sarà la seconda stella, quindi la sfida ai cugini varrà pure di più rispetto al solito: Dimarco - come spiega la Gazzetta dello Sport - non dovrà farsi sopraffare dalle emozioni e dalla frenesia, dovrà congelare il suo "io" tifoso e concentrarsi sulle dinamiche di campo.