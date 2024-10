L'ombra del grande ex Massimiliano Allegri non sarà sulle tribune di San Siro, stasera, per assistere al derby d'Italia che metterà di fronte Simone Inzaghi a Thiago Motta, suo successore alla Juve. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, spiegando che l'allenatore livornese non sarà a Milano ma festeggerà in famiglia il 13esimo compleanno del figlio.