Uno dei duelli più attesi per il derby di sabato è quello tra Brozovic e De Ketelaere. I due incroceranno spesso le loro traiettorie, in un senso e nell'altro. Perché se il croato dovrà dare un occhio all'avversario in fase di copertura, anche il belga sarà chiamato a un lavoro supplementare per soffocare le idee del nerazzurro. "Ci sembra uno snodo cruciale del derby, un probabile punto di rottura in un senso o nell’altro - scrive la Gazzetta dello Sport -. Da una parte la creatività razionale di De Ketelaere, la capacità di servire la palla nello spazio per il taglio del compagno. Dall’altra il senso della regia di Brozovic, la tessitura costante, l’abilità nel ripulire palloni, nell’uscire dai grovigli con la palla al piede. Molto dipenderà da chi “ruberà” il possesso all’altro e in questo a rischiare di più sarà Brozovic per una banale questione di zona".