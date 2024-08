È molto probabile che oggi pomeriggio Hakan Calhanoglu non salga sull'aereo che porterà l'Inter a Londra, dove domani (alle ore 16 italiane) si alzerà il sipario sull'amichevole col Chelsea. In ogni caso, conferma La Gazzetta dello Sport, il problema del turco è risolvibile in ottica campionato: "Hakan non preoccupa, sarà in campo sabato prossimo a Genova", si legge. Resterà invece ai box Stefan de Vrij, bloccato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra e costretto a saltare la prima uscita ufficiale.

Intanto oggi, dopo un colloquio diretto con il giocatore, Inzaghi deciderà se far partire in Inghilterra anche capitan Lautaro Martinez: secondo la rosea l'orientamento di ieri era di lasciare l'argentino a Milano ad allenarsi per cercare di rimettersi al top della forma il prima possibile.