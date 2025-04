Dal Cagliari al Cagliari. C'è spesso la squadra sarda a scandire le tappe di Lautaro Martinez in Serie A. L'argentino segnò proprio ai rossoblu il suo primo gol in Serie A nell'ormai lontano 2018 e proprio in Sardegna, lo scorso 28 dicembre, si sbloccò interrompendo un digiuno che stava creando più di un patema d'animo al capitano nerazzurro.

Quella rete ha rappresentato il trampolino di lancio per il decollo in questo 2025 in cui il capitano nerazzurro ha letteralmente trascinato la squadra in ogni competizione. "Lautaro non fa distinzioni, non sceglie, proprio come la sua Inter: campionato, Coppa Italia o Champions è lo stesso, purché ci sia da trascinare l’Inter verso un trofeo da sollevare - scrive la Gazzetta dello Sport -. E allora il faccia a faccia di domani con il Cagliari bussa al momento giusto, e non soltanto perché proprio ai rossoblu il Toro ha segnato il primo di tantissimi gol con la maglia dell’Inter".