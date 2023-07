Ieri è arrivata l'ufficialità dell'arrivo di Juan Cuadrado all'Inter, con annesse prime dichiarazioni del colombiano ai microfoni della tv nerazzurra. Ma Inzaghi dovrà pazientare per vederlo all'opera in amichevole. "Ci vorrà tempo per “cancellare” juventinità e vecchie ruggini con parte del tifo nerazzurro, ma Cuadrado ha qualità e personalità per riuscire nell’impresa - spiega la Gazzetta dello Sport -.

Lo striscione dei tifosi, con cui viene chiesto di dimostrare la voglia di Inter, è stato l’unico momento di empasse in una giornata che il colombiano ricorderà a lungo. Contratto di un anno a 2,5 milioni, Cuadrado da oggi sarà alla Pinetina a disposizione di Inzaghi ma salterà la tournée in Giappone per problemi di visto".