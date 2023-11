Juan Cuadrado rischia di saltare anche la partita da grande ex con la Juventus. Secondo quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il colombiano ovviamente non è andato in nazionale a causa del fastidio al tendine che lo tormenta dalla prima sosta: a parte i minuti con il Bologna, Cuadrado non è effettivamente a disposizione di Inzaghi dal 3 settembre (Inter-Fiorentina). Son passati due mesi e mezzo.

Il lavoro specifico ad Appiano Gentile continua e, senza poter forzare, il suo recupero per il Derby d'Italia appare improbabile.