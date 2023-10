Oggi la Gazzetta dello Sport analizza la corsa scudetto che sembra vedere in lizza le tre storiche del calcio italiano: Inter, Juve e Milan.

A livello di gioco, la rosea non ha dubbi: l'Inter è la migliore. Al terzo anno di Inzaghi, la squadra va col pilota automatico e c'è un Thuram in più che è la via di mezzo tra Lukaku e Dzeko. Anche la solidità è dalla parte dei nerazzurri perché la fase difensiva ha raggiunto un livello altissimo. Idem l'attacco: non a caso il migliore della A. Il carattere, invece, premia la Juve di Allegri, come testimonia la vittoria al 96' sul Verona. Al contrario, l'Inter ha subito rimonte da Sassuolo e Bologna.

Se il discorso si sposta sulla qualità della rosa, c'è ancora l'Inter in vetta: nessun tecnico ha le alternative che ha Inzaghi, anche se pure la Juve è messa bene. Il Milan sembra aver perso qualcosa anche dal punto di vista dell'empatia ambientale, come dimostra pure la rimonta subita al Maradona. Dall'altra parte, invece, ad Appiano Gentile si respira un'aria di compattezza consolidata dall'ottimo avvio di stagione.