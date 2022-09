Arrivano buone notizie da Appiano Gentile all'indomani del successo sulla Cremonese. "Correa, sostituito a inizio secondo tempo contro la Cremonese, ieri non ha accusato particolari problemi agli adduttori, semplicemente affaticati - riferisce la Gazzetta dello Sport -. La seduta ad Appiano è stata chiaramente di scarico post match. Ecco perché un’ulteriore verifica andrà fatta oggi. Come pure su altri giocatori alle prese con qualche botta, Brozovic ad esempio". Ma Inzaghi non pare essere preoccupato. Ai box resta il solo Lukaku.