La Gazzetta dello Sport prova oggi a spiegare perché l'addio a Skriniar, particolarmente con poco mercato ancora davanti, sarebbe difficile da digerire per l'Inter. "Il vero vuoto che Skriniar lascerebbe in nerazzurro è soprattutto tecnico - si legge -. Da quando è arrivato nel luglio 2017 dalla Sampdoria per 15 milioni più Caprari, Milan ha giocato praticamente sempre: 216 presenze (213 da titolare) sulle 245 disponibili: l’88%. Talmente fedele alla causa da procurarsi l’unico vero infortunio appena terminato l’ultimo campionato, con la nazionale in Nations League".