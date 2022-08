"Chi potrebbe legittimamente disperarsi è Simone Inzaghi, finito con il Bayern di Nagelsmann e il Barcellona di Xavi: se i tedeschi sono un meccanismo a orologeria, gli spagnoli stanno crescendo a dispetto dei problemi finanziari. Xavi ha idee, un centrocampo superiore, esperienza". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport commentando il sorteggio di ieri a Istanbul che di certo non ha arriso ai nerazzurri. "Proprio perché non ha niente da perdere, l’Inter può anche tentare il grande colpo. L’anno scorso l’ha sfiorato negli ottavi con il Liverpool. Servirà orgoglio, oltre che qualità. E anche un pizzico di ottimismo, che dopo un sorteggio così complicato diventa necessario per guardare con fiducia al cammino europeo".