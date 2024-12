Dopo la rete a Roma con la Lazio, Carlos Augusto ieri si è ripetuto anche a San Siro contro il Como, stappando una partita che rischiava di complicarsi.

Come ricorda la Gazzetta dello Sport, fino a due partite fa ne aveva segnato solo uno da interista, un anno fa al Bologna in Coppa Italia. "Eccolo qui, il jolly di qualità sul quale l’Inter ha investito due estati fa: in una sola notte il brasiliano ha deciso due volte, segnando e poi salvando davanti alla porta il potenziale pallone del pari del Como", si legge.