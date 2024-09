Hakan Calhanoglu resta il vero insostituibile dell'Inter. Anche questo qui che è lontano dalla sua versione migliore. E questo ci dice anche qualcosa sul suo sostituto, Asllani, non ancora dello stesso livello del titolare.

Secondo la Gazzetta dello Sport, insomma, Inzaghi farebbe bene a pensarci non una ma dieci volte prima di rinunciare a cuor leggero all'ex Milan. Con il regista in campo l’Inter è molto più riconoscibile, equilibrata, geniale, pericolosa, funzionale e funzionante. Ci sono anche i numeri a raccontare questa verità, come quelli del derby: dal momento del cambio tra Calhanoglu e Asllani, l’Inter è scesa di rendimento. Fino a quando Calha è rimasto in campo, erano arrivati solo tre tiri verso Sommer, mentre dal minuto 64 in poi addirittura 13.

Insomma, palla a Inzaghi: starà al tecnico gestire nel migliore dei modi il turco e a trovare vie alternative quando avrà bisogno di riposare.