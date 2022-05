Il Cagliari prepara la sfida all'Inter come l'ultima spiaggia per la salvezza e il club chiama a raccolta i tifosi, abbassando i prezzi per riempire l'Unipol Domus e provare a spaventare i campioni d'Italia: "15 euro in curva, 30 nei distinti, 45 in tribuna. Una bella operazione che ha già coinvolto migliaia di affezionati. Metà dello stadio, stando ai dati di ieri sera, è già riempito, a conferma di una passione popolare in continua crescita, ora dopo ora. Ma è molto facile preventivare un tutto esaurito, come accaduto il 30 aprile col Verona. Chi ha presenziato con i gialloblù o acquista il biglietto per l’Inter ha in omaggio il tagliando per Cagliari-Juve Primavera di oggi all’Unipol Domus alle 15.30", riferisce la Gazzetta dello Sport.